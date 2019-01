Tsead Bruinja is de nieuwe Dichter des Vaderlands

Eretitel

Bruinja vindt het een eretitel. "Het betekent dat je wordt gezien, dat ze doorhebben dat je als dichter niet enkel voor eigen parochie preekt, maar ook meer voor de poëzie in het algemeen bezig bent."

Doel is dat hij zes gedichten per jaar schrijft die in de krant NRC worden gepubliceerd. "Maar er is heel veel ruimte. Als er wat gebeurt, waarover ik wil schrijven, dan stuur ik een mail naar de redacteur en kunnen we het erover hebben."

Fries

Het Fries speelt al jaren een belangrijke rol in zijn werk. "Het Fries heeft van mij een veel betere dichter gemaakt. Het Fries is altijd belangrijk geweest en dat zal ook zo blijven. Hier in Amsterdam heb ik avonden voor Friese dichters georganiseerd en in 2004 een bloemlezing met werk van Friese dichters gemaakt, waarmee we ook hebben getoerd. Maar eigenlijk wil ik iets doen met de hele diversiteit van talen in Nederland, ook het Drents en Papiaments. Een bloemlezing bijvoorbeeld.

Bruinja volgt Ester Naomi Perquin op als Dichter des Vaderlands. Hij is net twee jaar 'Dongeradichter' van de gemeente Dongeradeel geweest.

Gevoelig en scherp

De jury noemt Bruinja een dichter die in eerlijke en eenvoudige woorden tegelijk gevoelig en scherp kan zijn. Bruinja publiceerde sinds 2000 twaalf bundels, zowel in het Nederlands als het Fries. Zijn laatste bundel is vorig jaar verschenen: Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok. Hij geeft les aan de schrijfopleiding van hogeschool ArtEZ in Arnhem.

Bruinja maakte in 2009 ook al kans om de Dichter des Vaderlands te worden, maar toen ging Ramsey Nasr met de eretitel aan de haal.