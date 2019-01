Philips haalt productie Engelse fabriek naar Drachten

De vestiging van Philips in Drachten krijgt er dan veel banen bij, omdat het een groot gedeelte van de productie van de Engelse fabriek overneemt. De woordvoerder wil niet zeggen hoeveel banen het precies zullen zijn. Volgens het bedrijf wordt in het Engelse Glemsford vooral een product gemaakt dat buiten Engeland verkocht wordt. Er werken 400 medewerkers die vooral babyproducten maken.

Strategisch besluit

De sluiting heeft te maken met de strategie van Philips. Het concern wil minder fabrieken in de wereld hebben en verlaagt het aantal vestigingen van 50 naar 30 toe. De fabrieken die overblijven, zijn groter en efficiënter. Zo kan Philips de kosten verlagen. In Drachten werken momenteel ongeveer 2000 mensen.

De medewerkers in Engeland zijn donderdag door Philips geïnformeerd over de sluiting. Woordvoerder Steve Klink wil uit piëteit met de Engelsen niets zeggen over de positieve gevolgen die de verhuizing oplevert voor Philips in Drachten. De fabriek in Glemsford wordt uiterlijk 2020 gesloten.