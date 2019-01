Oud-Jouster Etemadi van De Graafschap naar Almere City

Volgens de technisch manager van De Graafschap vroeg Etemadi zelf om de transfer. "Agil heeft ons meerdere malen aangegeven dat deze overgang, naast een nieuw meerjarig contract, ook in verband met privéomstandigheden erg belangrijk voor hem is. Wij zijn er uiteindelijk met Almere City FC en Agil uitgekomen en proberen, naast Hidde Jurjus en Jordy Rondeel, snel een andere keeper te vinden."



Etemadi speelde eerder voor SC Heerenveen, Emmen, Veendam, FC Groningen en in Iran.