Harlinger vissers vinden bijzondere verstekeling aan boord

Jilling Coorn, bemanningslid van de 'Our Anna', vertelt dat ze ene apart geluid hoorden. Ze gingen op onderzoek uit en toen vond ze de kat. Het dier zat tijdens slecht weer boven op een kist op het dek, maar de verstekeling heeft het nu wel aangenaam aan boord. "Hij krijgt iedere dag verse vis." Maar ook de vissers vinden het wel gezellig, zegt Coorn. Een van de mannen heeft de kat zelfs al 'Katrientsje' genoemd.

Volgend weekend komt 'Our Anna' weer aan wal. Tot die tijd zal de kat aan boord moeten blijven. Van wie de kat is, is nog niet bekend. In Harlingen zal een dierenambulance komen om te bekijken of de kat ook gechipt is. Dan hoopt de bemanning dat het beestje weer snel een mooi plekje krijgt.

Weet iemand van wie deze kat is? Stuur dan een bericht via de Omrop-app.