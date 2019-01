Meer dan honderd medewerkers Dockinga College bijgepraat door onderwijsbonden

Woensdag werd bekend dat de gedwongen ontslagen bij het Dockinga College voorlopig van tafel zijn.

Volgens de medezeggenschapsraad van het Dockinga College was de sfeer op de bijeenkomst gemoedelijk en is de schrik van de ontslagen, die in november vorig jaar werden aangekondigd, op dit moment weggenomen.

Geen duidelijkheid over tekort

Er is echter nog geen duidelijkheid over het precieze tekort van het Dockinga College. De directie en de bonden verschillen op dit punt van mening. Volgens de Algemene Onderwijsbond is het tekort minder dan de helft van de cijfers waarmee de directie van de school werkt.

Directeur-bestuurder Geert van Lonkhuyzen van het Dockinga College wilde donderdagavond verder niets zeggen over de gesprekken die met de bonden zijn gevoerd.