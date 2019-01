Afsluitdijk trok in 2018 700.000 bezoekers

Volgens onderzoeker Albert Postma komt dat door het nieuwe bezoekerscentrum met restaurant. Andere factoren die meehielpen waren de lange mooie zomer en de Culturele Hoofdstad. Verweg de meeste bezoekers, zo'n tachtig procent, komt uit Nederland zelf. Twaalf procent van de bezoekers komt uit Duitsland en drie procent uit België.

Positieve cijfers

De cijfers werden donderdag gepresenteerd op een symposium over het toerisme in het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand. Gedeputeerde Klaas Kielstra kreeg het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport. De gedeputeerde was blij. "Wij dachten al dat het de goede kant op ging, maar nu weten we het zeker." Volgens de gedeputeerde kan het toerisme in Fryslân de komende jaren nog verder groeien, met name als het Fryslân slaagt om de mensen langer vast te houden. Het toerisme is zo'n 7 procent van de Friese economie. Kielstra verwacht dat dat aandeel verder zal groeien.