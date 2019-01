Politie zoekt wandelaars die meer weten over de aanrijding trein Leeuwarden

Ook twee automobilisten die vrijdagavond bij het terrein waren, weten mogelijk meer van het ongeluk. Bij de botsing tussen de trein en de vrachtwagen raakten zes mensen gewond, waaronder de machinist en de chauffeur van de vrachtwagen.

Volgens de politie was de chauffeur van de vrachtwagen op zoek naar de locatie om te laden en te lossen. Daarbij zette hij zijn vrachtwagen stil op de spoorwegovergang. Toen hij later zag dat de trein eraan kwam, probeerde hij nog terug te lopen. Het lukte echter niet om de vrachtwagen nog van het spoor te rijden. Op het filmpje dat woensdag op internet circuleerde, is dat te zien.

Schuldvraag

De chauffeur uit het buitenland is door de politie gehoord als verdachte. De politie is op dit moment met de officier van justitie in overleg om te bepalen van welk strafbaar feit de chauffeur wordt verdacht. "Het gaat dan vooral om de schuldvraag", zegt een woordvoerder van de politie.