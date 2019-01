"Bellers naar 113 Zelfmoordpreventie moeten ook in het Fries antwoord krijgen"

"De Fries werd nu in zijn eigen taal aangesproken over een onderwerp dat natuurlijk best gevoelig ligt. Daardoor komt het veel meer binnen, ga je er over nadenken en ga je er met mensen over praten", zegt Haenen.

Naar aanleiding van de spot kwamen er meer mensen af op de speciale informatiebijeenkomsten die de GGD eind vorig jaar had georganiseerd. Of er ook echt meer mensen naar 113 hebben gebeld, is niet bekend. Maar die kans is groot volgens Haenen. Mensen die bellen, worden echter in het Nederlands aangesproken.

"Deze prijs en bijeenkomst geeft ook aanleiding om na te denken over of dat niet anders moet", aldus Haenen. "Ik ben nu in elk geval geprikkeld, om te bekijken of er voor Friesland niet een aparte oplossing te bedenken is."