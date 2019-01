Cambuur maakt zich op voor Helmond Sport, Booy druk met aanvallende versterking

Verder verandert trainer René Hake niet aan de opstelling. Cambuur opende de tweede competitiehelft vorige week met een spectaculaire wedstrijd tegen Sparta. Hake: "Als wij hetzelfde brengen tegen Helmond Sport, dan kunnen we de wedstrijd winnen. We moeten die dingen doen die we afspreken. Doen we dat, dan worden we als groep stabieler."

Helmond Sport is de nummer 17 van de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders hebben tot nu toe maar twee keer gewonnen en tien keer gelijk gespeeld.