Stijn Schaars: "Als het aan mij ligt, speel ik tegen Ajax"

Middenvelders Ben Rienstra en Yuki Kobayashi zijn beide wedstrijden geschorst en ook Morten Thorsby is niet beschikbaar. Thorsby is door de directie teruggezet naar de beloften, omdat hij zonder toestemming de eerste twee trainingen heeft overgeslagen. Thorsby was op dat moment in Italië om met Sampdoria te onderhandelen over een transfer. Dan blijven er niet veel middenvelders over.

Stijn Schaars

Goed nieuws is wel dat Stijn Schaars "Als het aan mij ligt, dan speel ik tegen Ajax." Negen maanden na zijn blessure is Schaars weer helemaal fit. Negen maanden na zijn blessure is Schaars weer helemaal fit. De 24-voudig international liep begin april bij een training een zware blessure op. Hij liep zowel een kuit- als scheenbeenbreuk op. Schaars heeft zich wel zorgen gemaakt of hij weer op zijn oude niveau zou terugkomen. "Ik heb geen ervaring met een dubbele beenbreuk, dus dat schiet wel even door je hoofd. Ik ben tenslotte ook al 34 jaar, maar ik ben gaan revalideren, altijd met het idee dat ik terug op het veld zou komen. "