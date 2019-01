Douwe de Vries voor massastart naar WK afstanden, Arjan Stroetinga niet: "Ik snap er niets van"

Wel verwacht

Douwe de Vries had wel enigszins verwacht dat hij zou worden geselecteerd. "Ik heb twee selectiewedstrijden gereden, één keer gewonnen en één keer tweede. Dan moet het wel gek gaan wil de bondscoach mij niet selecteren." De Vries weet niet precies waarom Jorrit Bergsma niet meedoet. "Maar ik had graag met hem geschaatst. Dan heb je twee sterke aanvallers, want in de sprint winnen van Seung-hoon Lee is niet zo makkelijk. Maar nu met Chris is het net zo mooi."