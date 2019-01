Man dood na incident met politie in Nieuwehorne

"De collega's kregen een melding om met spoed naar een adres in Nieuwehorne moesten, want daar was iemand die zichzelf van het leven wilde beroven", vertelt Bart Gehasse, teamchef politie Zuidoost-Fryslân. Daarna ging het mis.

Op het moment dat de agenten ter plekke kwamen en met de man in gesprek wilden, gaf hij gas en reed hij op de politie in. Een van de agenten werd door de auto overreden. Er ontstond een situatie waardoor het voor de politie noodzakelijk was om te schieten.