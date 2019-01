Weststellingwerf kritisch, maar kan gaswinning bij Rode Dorp niet tegenhouden

Het college is kritisch over het heropenen van de put bij Rode Dorp, die tot 2004 in gebruik was, maar heeft er toch mee ingestemd. Het ziet geen mogelijkheden om de aanvraag af te wijzen, omdat deze binnen het bestemmingsplan past. De gaswinning ligt gevoelig, want in november 2009 is er een aardbeving in het gebied geweest. Die werd veroorzaakt doordat er water in de oude gasput werd gepompt.

De gemeente ziet wel mogelijkheden om de aanvraag voor een gaswinningsplan bij De Blesse tegen te houden. Volgens onderzoeksinstituut TNO is de kans op aardbevingen daar 42 procent. Vermilion is het oneens met de berekeningen van TNO, maar Weststellingwerf noemt het percentage "onacceptabel hoog".

Verder wil de gemeente weten hoe het zit met het winnen van gas door Vermilion in de maanden augustus en september van vorig jaar, omdat het winningsplan al in 2016 was gestopt.