Deze Friezen staan op de nieuwe coldcasekalender

Simone de Laat

In de nacht van 3 op 4 december in 1989 is de 30-jarige Simone de Laat in haar huis vermoord. Ze had een hoofdwond en er zijn aanwijzingen dat ze is gestikt met een kussen. Ze was met haar jongste zoon thuis in Ferwert. Haar oudste zoontje was op dat moment niet thuis en haar partner en kinderen wonen op een andere plek. Onderzoek was zonder resultaat, maar in 2004 werd de zaak opnieuw geopend door de Friese politie. Tientallen getuigen werden gehoord, maar het leverde niets op. Ook de uitzending van misdaadjournalist Peter R. de Vries in 2007 waarin hij met moorddeskundigen uit het binnen- en buitenland heeft gesproken, leverde tot nu toe niets op.