De politie ging daarna naar zjn huis aan de Noteboomstraat. Een 28-jarige Leeuwarder die in het huis was, is ook aangehouden.

In de woning vond de politie zakjes met bruin en wit poeder, een schaal en bijna 3000 euro. Het spul is in beslag genomen. De politie stelde het onderzoek in na klachten uit de buurt over drugshandel.