VIDEO: Beelden van trein die vrachtwagen ramde in Leeuwarden

Het ongeluk met de trein van Arriva, die vrijdagavond een vrachtwagen aanreed in Leeuwarden, is vastgelegd door een camera. Beelden van het ongeluk zijn op internet te zien. Uit de onderstaande video blijkt dat de vrachtwagen stil stond op het spoor toen de trein er tegenaan reed. De aanrijding gebeurde in de omgeving van de beveiligde spoorwegovergang op de Pieter Stuyvesantweg, bij het terrein van FrieslandCampina.