Actiegroep protesteert bij informatieavond over gaswinning Blije

"We zien dat, door de plannen om in Groningen fors de gasboringen te minderen, met name in Friesland het aantal boorlocaties toeneemt. Dat staat haaks op het landelijke beleid om juist de CO2-uitstoot en gaswinning te verminderen", aldus Machiel Aarten. De man zit voor de SP ook in de Staten, maar is hier niet in politieke functie. "Ik zit inderdaad in de Staten namens de SP, maar ik sta hier namens de werkgroep." Aarten deelde buiten flyers uit aan alle bezoekers van de informatieavond.