VIDEO: Kok Willem Schaafsma: "We gooien te veel goed eten weg"

Wij gooien met z'n allen veel te veel eten weg en dat is zonde! Dat vindt Willem Schaafsma. De Leeuwarder topkok is eigenaar van drie restaurants in de hoofdstad. Van hoog culinair tot een eetcafé. Van alles wat hij inkoopt, bekijkt Schaafsma goed voor welk restaurant hij het kan gebruiken. Zo lukt het hem om van bijvoorbeeld een geitenbok zo'n beetje alles te gebruiken. Het vlees wordt dan verdeeld over de drie restaurants.