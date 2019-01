Voorlopig geen gedwongen ontslagen bij het Dockinga College

In november vorig jaar kondigde de school nog aan dat ongeveer tien medewerkers begin dit jaar hun baan kwijt zouden raken. Gedwongen ontslagen bij het Dockinga zijn nu echter in ieder geval tot 1 augustus dit jaar van tafel. De school gaat nu inzetten op het stimuleren van het vrijwillig opstappen van personeel. Daarvoor wordt een mobiliteitsplan voorgelegd.

Aanleiding van de personeelsproblematiek op het Dockinga College is het grote verlies dat de scholengemeenschap heeft begroot. Grootste oorzaak van het tekort van het Dockinga is volgens de school de aanhoudende krimp in de regio. Er komen steeds minder leerlingen naar het Dockinga College en daardoor lopen ook de inkomsten terug.

Bonden: tekort minder groot

Woensdag heeft de schoolleiding met de onderwijsbonden bijeen gezeten. Er was een constructief overleg tussen de partijen, maar overeenstemming is nog niet bereikt. "We zijn het nog niet eens over de precieze omvang van het probleem", zegt Marja de Bree van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de bonden is het tekort van het Dockinga College minder groot dan de schoolleiding zegt.

Voor het personeel van de school is de rust op korte termijn in ieder geval terug. De medezeggenschapsraad van de school is er blij mee dat gedwongen ontslagen vooralsnog niet doorgevoerd zullen worden, maar is nog niet gerust over de toekomst. Donderdag zal de onderwijsbond nog in gesprek met medewerkers van het Dockinga College om over de problemen te praten.