Statenleden bereid om besluit over bijdrage nieuw Cambuurstadion voor verkiezingen te nemen

CDA

Het CDA, de grootste partij in de Staten, vindt dat het nog voor de verkiezingen mogelijk moet zijn. Fractievoorzitter Johan Tjalsma: "Als de stukken goed zijn en duidelijk, dan is het zeker mogelijk. Dan moet het lukken om voor het reces in maart (ivm de statenverkiezingen van 20 maart, red.) een besluit te nemen. Maar dan met alles al kloppen."

ChristenUnie

Wiebo de Vries van de ChristenUnie sluit zich daarbij aan: "Het is afwachten wat precies het besluit is van Gedeputeerde Staten. Ik wil niet onder druk een besluit nemen. Ik wil best flexibel zijn om in februari een besluit te nemen, maar dan moet er wel wat fatsoenlijks liggen."

VVD

De VVD heet er meer moeite mee. Fractievoorzitter Avine Fokkens liet eerder al weten dat ze niet zomaar een besluit wil nemen over de bijdrage. Fokkens: "Wij vinden dat de partijen niet in de onzekerheid moeten worden gelaten. Cambuur moet niet de dupe worden van geklungel van gemeente Leeuwarden."

PvdA

Volgens fractievoorzitter Remco van Maurik van de PvdA is uitstel beslist niet nodig: "Als Gedeputeerde Staten volgende week een besluit nemen dan kunnen wij dat als Staten ook doen. Het lijkt mij geen moeilijk besluit." Van Maurik wil het dan ook in februari op de agenda hebben. "Of anders in maart. Je hoeft op dit dossier niemand meer in onzekerheid te houden." Van Maurik wijst ook op het stadsconvenant dat is afgesloten met Leeuwarden: "Daarin staat de ontwikkeling van het WTC-gebied gewoon genoemd. Alleen is daar geen bedrag bij afgesproken."

Gevolgen voor de bouw?

Mocht de provincie voor de verkiezingen nog geen besluit nemen dan heeft het niet direct gevolgen voor de bouw van het nieuwe stadion. Daar is rekening mee gehouden.

Komende week praten de Statenleden op nieuw over de agenda van Provinciale Staten. Dan wordt duidelijk of er voor de verkiezingen een besluit valt over de bijdrage voor de ontwikkeling van het WTC-gebied.