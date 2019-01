Honderdste promotie bij Wetsus in Leeuwarden

De eerste promotie was in 2005. In de afgelopen periode hebben onderzoekers van 23 universiteiten zoals Wageningen Universiteit, de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven en de Rijksuniversiteit van Groningen hun promotieonderzoek gedaan bij Wetsus.

Directeur Johannes Boonstra van Wetsus is opgewekt over de honderdste promotie. Wetsus is een begrip in de wetenschappelijke wereld. In de hele wereld weten de mensen dat Leeuwarden het centrum is van watertechnologie.

De onderzoeken leveren de Friese economie uiteindelijk extra banen op. Boonstra hoopt en denkt dat het aantal promoties de komende jaren door zullen zetten. Hij verwacht over een paar jaar al de 150ste promotie.