Het is een bijzonderheid op het water als je havenmeester Arie de Jong ziet varen in zijn miniatuurschip. Zo'n dertig varende miniaturen heeft Arie de Jong de laatste jaren al gemaakt. Jarenlang voer De Jong in de binnenvaart, maar nu is hij kapitein van een minischeepje. "Je moet klein beginnen, hè", lacht De Jong.