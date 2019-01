Valse start van tennisjaar voor Sander Arends

Terwijl de internationale top deze week op het beroemde Australian Open speelt, begon het jaar voor Sander Arends deze week in het Duitse Koblenz. Door een blessure aan het eind van vorig jaar staat de Leeuwarder niet hoog genoeg op de wereldranglijst om mee te doen aan het toernooi in Australië. Daarom speelde hij de challenger van Koblenz, een toernooi op het tweede internationale niveau.

Niet goed genoeg

Arends speelde in Duitsland met zijn nieuwe maat, de Oostenrijker Tristan-Samuel Weissborn. In de eerste set was het verschil niet groot. Er was voor beide koppels een breakpoint. Melzer en Polasek pakten dat wel, Arends en Weissborn niet.

In de tweede set konden Arends en Weissborn wel een break maken, maar Melzer en Polasek deden dat twee keer. Die achterstand was niet meer goed te maken.

Volgende week zal Arends, met Weissborn, het challengertoernooi van Rennes, in Frankrijk, spelen.