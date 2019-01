TBS-advies voor verdachte van brandstichting in het Drents-Friese Wold

De verdachte was zelf niet bij de pro forma-zitting aanwezig, hij is begin deze maand geopereerd en nog niet voldoende hersteld. De branden zijn waarschijnlijk ontstaan, omdat de man een sigarettenpeuk weggooide. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. Bij de ene brand brandde zo'n 15 vierkante meter natuurgebied af, bij de andere brand gingen er een paar bomen en struiken verloren.

De man is intussen onderzocht door een psycholoog en psychiater. De verdachte zou last hebben van een posttraumatische stressstoornis. Volgens zijn advocaat is hij bereid om mee te werken aan een behandeling. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 28 februari.