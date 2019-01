Resultaten poeponderzoek: "Sommigen noemen het 'het bruine goud'"

Zeventig miljoen kilo fosfaat

Vellinga heeft de ontlasting onderzocht bij watercampus Wetsus. Er is onder ander gekeken welke stoffen er in de poep zitten. "Er zitten veel mineralen in die we allemaal nodig hebben om een complete meststof te hebben", zegt Vellinga. "Wanneer we naar fosfaat kijken, zit er zeventig miljoen kilo in wat we met zijn allen naar de toilet brengen. De helft van wat we nodig hebben op landbouwgrond. Daar moeten wij in Nederland goed over nadenken wat we daar mee willen."

Vellinga is van mening dat poep geen afval is, maar juist ingezet moet worden. "Sommigen noemen het 'het bruine goud', maar dat gaat mij eerlijk gezegd wat te ver."