Groenste camping in ANWB-verkiezing is van 'Fries om utens' in Zweden

Winnaar van die laatste categorie is een camping in Zweden geworden, om precies te zijn: de Hedesunda Camping, in Hedesunda, een eind boven Stockholm. En laat die camping nu van een Fries zijn: Meindert Hamstra uit Kollum is daar de baas.

"Op verschillende onderdelen zoals ligging, de verhouding prijs en kwaliteit, faciliteiten, eten/drinken en service kregen we gemiddeld een 9,5. Daar zijn we heel blij mee", vertelt Meindert Hamstra.

We zijn hier wel op onze plek

Na vele omzwervingen in Nederland is hij dertien jaar geleden met zijn gezin in Zweden gekomen. "Het is niet zo dat we het niet naar onze zin hadden, maar we wilden iets anders, een andere kwaliteit van leven. We wilden de kinderen wat meer zien en wat meer rust om ons heen. We zijn hier wel op onze plek."

In de rivier

De camping is groen vanwege de ligging. Hij ligt op een eilandje in de rivier Dalälven, te bereiken met een vaste brug. Met een roeibootje kunnen gasten naar een drijvende sauna varen.

Hamstra heeft al veel reacties gekregen op de prijs. "Op internet en in de kranten. Volgende week staat de agenda volgepland met mensen die ons hier willen interviewen. Dat is hartstikke mooi."