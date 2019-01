Voorwaardelijke celstraf voor hardleerse dief van lokfiets

Toen de Leeuwarder nog verslaafd was aan heroïne, stal hij wel vaker. Hij heeft een strafblad van 40 kantjes. De man was van de drugs af en zat in een methadonprogramma, maar net in de periode dat hij geen methadon kreeg, ging het mis.

De man wilde met de verkoop van de gestolen fietsen aan geld voor drugs komen. Hij is weer opgenomen in het methadonprogramma.