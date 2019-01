Wie wint de Onderwijsprijs Fryslân? Zes scholen in de race

Bij de prijs zijn twee categorieën in het leven geroepen. In de categorie basisonderwijs zijn de openbare basisscholen De Opslach in Wommels, De Oanset in Ried en De Mienskip in Buitenpost genomineerd. Bij het voortgezet onderwijs zijn CSG Anna Maria van Schurman in Franeker, VSO Talryk in Drachten en het Lauwers College in Buitenpost de kanshebbers.

Gedeputeerde Sietske Poepjes zal de prijs op vrijdag 25 jannewaris uitreiken. De provinciale winnaars doen automatisch mee aan de Nationale Onderwijsprijs. De finale daarvan is op woensdag 27 maart.