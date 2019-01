Eerste bergingsschepen zijn ter plaatse bij de containers en wachten op rustiger weer

"De golven zijn nu nog te hoog om met de berging te beginnen", vertelt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. "Maar de schepen liggen al op positie om ter plaatse direct te kunnen beginnen als de zee minder ruig wordt. De verwachtingen zijn gunstig, het wordt beter met golven van een meter tot twee meter."

"Ondertussen benutten ze de tijd om zaken voor te bereiden en de apparatuur te testen op volle zee, dan is natuurlijk anders dan in haven. Er is onder andere een grote grijper aan boord om containers naar boven te halen. Het is goed om dat met hoge golven te oefenen. En met de echoscoop kunnen we gedetailleerd zien wat er op de zeebodem ligt. Onder water heb je beperkt zicht, met de echoscoop, een soort camera, kun je beelden onder water maken."

Wanneer kunnen ze aan de slag?

"Heel misschien kunnen ze vandaag beginnen, anders wel een van de komende dagen is onze inschatting." De schepen zijn groot genoeg dat ze meerdere containers en rommel kunnen bergen op het dek.

In de Eemsgeul ligt een container. Boven Terschelling zijn meerdere concentraties van 'objecten', dat kunnen containers zijn, maar ook onderdelen. "Ze liggen her en der verspreid."