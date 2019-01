Digitalisering van Friese archieven gaat langzamer dan gehoopt

"Ook al heb je de scans, dan heb je niet meteen ook de goede contextinformatie. Alleen als je dat op goed niveau hebt, kun je het online publiceren. We moeten in de volgende fase enorm investeren in de kwaliteit van de informatie over de digitale objecten", vervolgt Looper.

Privacy

Privacy en auteursrechten zijn ook een grote uitdaging. "We hebben zo'n 15.000 Friese literatuur-titels. Dan heb je een groot struikelblok omtrent het krijgen van rechten op het publiceren van romans, gedichten enzovoorts", vertelt Looper. Daarom beginnen ze nu met al het rechtenvrije materiaal.

Het archiveren gaat dus niet zo snel als de instanties graag zouden willen. "Het gekke is dat je met internet denkt alles toegankelijk en open te maken, maar het enige dat er in Europa gebeurt, is dat alles gesloten wordt, vanwege de privacywetgeving", verduidelijkt Looper.