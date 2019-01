RUG helpt Provincie Fryslân: een eiland moet volledig circulair worden

Met verschillende projecten wil de provincie de mensen motiveren en Fryslân als internationale ontwikkelingsregio voor circulaire economie op de kaart zetten. Naast het circulaire eiland komt er in het onderwijs op alle niveaus aandacht voor circulaire economie, gaat de provincie 'circulair' inkopen en wordt het bedrijfsleven met regelingen gesteund.

In de top drie van circulariteit

De provincie Fryslân wil in 2025 in de top drie van de meest circulaire regio's van Europa staan. Om dat te bereiken, zoekt de provincie steun van de Rijksuniversiteit Groningen/ Campus Fryslân. "Hun denkkracht brengt ons verder", zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. "Dat wijst ons de weg naar een circulaire, en daarmee een toekomstbestendige, economie."

"Om onze ambities waar te maken, moeten we samenwerken", vervolgt De Rouwe. "Dat doen we met Vereniging Circulair Friesland, het brede bedrijfsleven, andere overheden en dus ook het onderwijs."

Duurzaam ondernemen

Gjalt de Jong is hoogleraar Duurzaam ondernemen aan de Campus Fryslân van de RUG. "Hoe ziet de ideale omgeving voor een circulaire economie er in 2025 uit?" vraagt De Jong zich af. "En hoe komen we daar? RUG/Campus Fryslân onderzoekt momenteel waar Fryslân staat. Van daaruit kunnen we aan de slag met een route naar een vanzelfsprekende circulaire provincie."