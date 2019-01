Politicus Anja Haga doet plastic in de ban

Haga heeft op internet meteen voor haar plasticvrije leven ingeslagen. Zo heeft ze deodorant gekocht, die verkocht wordt in glazen potjes. Scheerschuim en shampoo in een verantwoorde verpakking. Tandenborstels van bamboe met biologisch afbreekbare haartjes. "Ik heb pasta en rijst in linnen zakken gekocht. In de supermarkt zit dat natuurlijk in plastic. Ook heb ik afwasmiddel gekocht, dat in een biologisch afbreekbare verpakking zit."

Voor haar man heeft ze een rvs-scheermesje gekocht. De familie Haga vraagt zich nu wel af waar ze aan zijn begonnen. "Maar we zetten nu door. We hebben nu met zijn allen ongeveer een afvalzak vol afval per week. Straks hebben we minimaal de helft daarvan."

Kleine stapjes worden grote stappen

De feedback van vrienden en familie is positief. Sommigen zien een plasticvrij leven ook wel zitten. "Als iedereen een klein beetje meer gaat nadenken bij plastic kunnen we samen hele grote stappen zetten. Alle kleine stapjes worden samen grote stappen."