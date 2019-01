Partij voor de Dieren en GroenLinks willen containerafval scheiden van overig afval

De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in de Provinciale Staten willen dat het na de containerramp aangespoelde afval zo snel mogelijk van het overige afval wordt gescheiden en, mits het mogelijk is, wordt gerecycled. Op dit moment wordt het afval nog verbrand door de REC bij Harlingen. De partijen vragen het college van Gedeputeerde Staten of de afvalverbrander wel geschikt is om het piepschuim uit het containerafval te verbraneden.