Nieuwe filmbeelden van dichter Obe Postma ontdekt bij digitalisering

"Het is een bijzonder fragment", vertelt Syds Wiersma van het Fries Film Archief. "Op het fragment is te zien dat Postma met koningin Juliana, die voor het 100-jarig bestaan van de Maatschappij van Landbouw in Leeuwarden was, praat."

Hé, dat is Obe!

"Bij het beschrijven van de gedigitaliseerde films riep een collega ineens: "Hé, dat is Obe!" Dat we bewegend beeld van hem hebben, is vrij zeldzaam. Eerder was al een kort fragment van hem gevonden bij een Gysbert Japicx-uitreiking. Dit is veel uitgebreider."