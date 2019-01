Vinylplatenfabriek draait een jaar in Leeuwarden: hoe populair is het 'zwarte goud'?

Het 'zwarte goud' van de muziek is weer populair. De vinylplatenfabriek Deepgrooves in de Blokhuispoort in Leeuwarden heeft sinds de opening in oktober 2017 honderdduizenden platen gemaakt en het eind is nog lang niet in zicht. Elke dag worden er zo'n duizend platen geperst voor klanten van over de hele wereld.