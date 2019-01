Europese Commissie: Frankrijk mag geen grutto's afschieten

Europa kan Frankrijk boetes of dwangsommen opleggen, mocht het land de Europese vogelrichtlijnen negeren. Dat is een meevaller voor de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). Het steekt de organisatie dat er in Nederland veel geld wordt gestoken in het beschermen van de grutto's, terwijl ze in Frankrijk vogelvrij dreigen te worden. Zo'n houding is niet te rijmen met de Nederlandse inspanningen.

"Dweilen met de kraan open"

De BFVW begon daarom vorig jaar een petitie tegen de jacht op weidevogels. De petitie is nu 10.509 keer ondertekend. "Het is natuurlijk dweilen met de kraan open", zegt Rendert Algra van de BFVW. "Wij doen er hier alles aan om grutto's en andere kwetsbare weidevogels te beschermen en dan zie je dat het resultaat in het buitenland letterlijk wordt afgeschoten."