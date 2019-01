Lange files bij Heerenveen door ongelukken op A7 en A32

Ook op de A32 bij Heerenveen staat file. Bijna drie kilometer lang staan de auto's daar - zo goed als - stil. De weg tussen Heerenveen-Zuid en Heerenveen-centrum is vanwege een ongeluk dicht. Bij het ongeluk waren twee personenauto's betrokken. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.

De brandweer werd opgeroepen, toen er in een van de betrokken auto's een brand leek te woeden. De brand viel mee. De twee opgeroepen ambulances controleerden de betrokkenen. Of er iemand naar het ziekenhuis is afgevoerd, is onbekend.

Ongeluk op Wâldwei

Op de N31 tussen Leeuwarden en Drachten gebeurde een ongeluk tussen een vrachtwagen en een auto. Daardoor ontstond er voor een korte tijd file. Inmiddels rijdt het verkeer weer.