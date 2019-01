Brandweer schampt auto's in Leeuwarden; bewoner wil z'n huis niet uit

Er werd onmiddellijk opgeschaald naar middelbrand, omdat de bewoner mogelijk nog in het huis was. Omdat op zo'n moment iedere seconde telt, kon de brandweer niet omkeren en een andere route zoeken. De schade is direct na het afhandelen van de brand opgenomen en zal worden geregeld via de verzekering.

Bewoner wou huis niet verlaten

Rond half twee hoorden buren de rookmelder in de woning afgaan. Zij alarmeerden de brandweer. De bewoner weigerde echter zijn huis te verlaten en moest door de politie uit zijn huis worden gehaald.

Hij is door ambulancepersoneel nagekeken op rookinhalatie. Uiteindelijk bleek dat de brand, die was ontstaan in de keuken, meeviel. De brand was snel onder controle.