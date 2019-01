Gevangenis in Leeuwarden gaat verbouwen: meer gedetineerden in een cel

Er wordt steeds één afdeling met cellen leeggemaakt, de gevangenen worden dan verplaatst. Om genoeg plek te houden, worden meer gedetineerden in één cel ondergebracht.

Ook voor volgend jaar staat een verbouwing gepland. Dan worden de receptie en de meldkamer in de gevangenis helemaal vernieuwd en gemoderniseerd. Ook de beveiliging in en rondom het gebouw wordt vernieuwd.

De verbouwing heeft natuurlijk veel gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken. "Met ons projectteam hebben we daar goede afspraken over kunnen maken", vertelt Hilko Hof, hoofd veiligheid in de gevangenis. "Zo zijn er maatregelen getroffen ten aanzien van de mensen die de bouw uitvoeren. Maar ook de alarmroutes die wij hanteren, zullen aangepast moeten worden."