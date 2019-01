Curty Gonzales verruilt ONS voor Harkemase Boys

Een jaar geleden wou Harkemase Boys Gonzales ook al hebben. Die wou dat zelf ook wel, maar hij had nog een contract voor een jaar bij de Snekers. "Daar heeft ONS me toen aan gehouden. Dat is netjes opgelost, maar ik besloot wel om dan na dit seizoen te vertrekken", vertelt Gonzales op de clubwebsite van Harkemase Boys.

Gonzales was na tien jaar ONS toe aan wat nieuws. "We zijn kampioen geworden, speelden altijd op een hoog niveau en ik was altijd basisspeler", fertelt Gonzales. "Dan wil je wel eens een stap maken en dat kon nu."

Harkemase Boys en ONS Sneek spelen beide in de derde divisie zaterdag. Daarin staan de Harkieten zesde, de Snekers dertiende. Op 16 februari spelden de twee ploegen in Harkema tegen elkaar.