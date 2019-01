Boswachters uit Flevoland helpen mee om Vlielander duinen schoon te maken

Een van de grootste containerschepen in de wereld, de MSC Zoe uit Panama, heeft in de nacht van 1 op 2 januari 2019 meer dan 290 containers verloren. Dat gebeurde net boven het Duitse eiland Borkum. Door de harde wind zijn de containers naar de Friese Waddeneilanden gedreven. Al het nieuws over de containerramp is te vinden op de dossierpagina.