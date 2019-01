Thorsby hoopt dat de situatie met SC Heerenveen snel opgelost wordt

Morten Thorsby is maandag door SC Heerenven uit de selectie gezet, omdat hij zonder toestemming afwezig was bij de eerste twee trainingen van dit jaar. Thorsby was op dat moment in Italië om te onderhandelen met Sampdoria. Technisch manager Gerry Hamstra zei maandag al dat hij vindt dat dit niet kan: "Ik kan toch ook niet zomaar twee dagen wegblijven van mijn werk. Dat is gewoon werkweigering!"

"Deze zaak kent alleen maar verliezers en dat vind ik jammer", zegt Thorsby. "Ik ben toch naar Italië afgereisd, omdat dat voor mij de enige manier was om nog een wintertransfer te maken. Dat wilde ik graag, want dan krijgt Heerenveen ook nog wat geld voor mij. Dat dat niet is gelukt, ligt niet aan mij. Ik heb er alles aan gedaan. "

Op dit moment maakt Thorsby geen deel meer uit van de eerste selectie, en hij traint de rest van het seizoen mee met de beloften van SC Heerenveen. Voor Thorsby een vervelende situatie. "Dat kan toch niet, zes maanden lang. Dat snapt iedereen!"