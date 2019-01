'Fries om utens' in Groot-Brittannië over brexit: "Ik heb een knoop in de maag"

"Het voelt machteloos en moedeloos. Maar de stemming is al een keer uitgesteld, het moet ook maar gebeuren. Maar het is afwachten. Ik vind het helemaal niks en snap niet wat ze doen. Het hele volk is er zo verdeeld over, net als het parlement. Ik vind het ook sneu voor het land en heb het nog nooit zo verdeeld gezien. Het zal ooit wel weer eens goed komen, maar het is niet zomaar weer goed," vertelt Mona Smith-Kramer.

Wat verwacht ze van de stemming?

"Ik denk dat premier May verliest. Dan moet ze binnen drie dagen met een ander plan komen, dat is in een recente motie bepaald. Misschien komt er een motie van wantrouwen tegen de premier en de regering, maar dat denk ik niet, want dan moeten er nieuwe verkiezingen komen en daar zijn de Tories benauwd voor."

Moet ze ook weg?

Voor haar zelf heeft de brexit geen gevolgen. "Ik ben nu sinds ruim een jaar ook Brits burger, ik hoef het land dus niet uit. De brexit heeft daarin wel een rol gespeeld, maar ik heb het ook voor mijn pensioen en ziekenfonds gedaan. En mocht ik ooit een andere baan willen hebben, dan heb ik de dubbele nationaliteit en evenveel kansen als een Brit." Haar dochter is wel vertrokken, ze studeert in Groningen. "De brexit heeft daarin wel een rol gespeeld. Zelf hoef ik niet weg nu."