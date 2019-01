Minder reddingen op de Waddenzee door KNRM

Door de warme zomer zochten meer mensen verkoeling bij het water. Wat echter voor Fryslân opvalt is dat het aantal reddingen op de Waddenzee omlaag ging van 305 in 2017 naar 271 in 2018. Dat komt volgens de KNRM omdat er in 2018 minder recreanten op het Wad waren.

Het aantal EHBO-acties op de Waddeneilanden ging van 875 naar 1073, terwijl meldingen van vermissing verdubbelden van 16 naar 31. Dat wordt dan weer veroorzaakt doordat mensen de lifeguards eerder bellen omdat ze een mobiele telefoon hebben.

Het aantal acties voor watersporters ging landelijk gezien ook omhoog, dat wordt met name veroorzaakt door het feit dat er meer bootjes worden verhuurd, en er meer watersporters zonder ervaring het water op gaan.