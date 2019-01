Fietstunnel bij Feanwâlden is een van de laatste klussen bij de Sintrale As

De aanleg van de tunnel is nodig, omdat het oude pad in de ogen van veel mensen onveilig was. Volgens projectleider Willem de Boer van provincie Fryslân zijn er in het verleden meerdere ongelukken geweest. De gebiedsontwikkelingscommissie Sintrale As heeft daarom in samenwerking met de Sintrale As het plan gemaakt om de nieuwe tunnel te plaatsen.

Overlast voor treinverkeer

Volgens planning moet de tunnel in juli klaar zijn. Voordat het zover is, komt er eerst nog wel een treinvrije periode van een paar dagen. "Eind februari, in de voorjaarsvakantie, haalt de aannemer de spoorbaan eruit, om de betonnen tunnelbak eronder te plaatsen", vertelt Willem de Boer.

Hoewel de weg al een tijd in gebruik is, is het project van de Sintrale As dus nog niet helemaal klaar. Willem de Boer verwacht dat aan het eind van 2019 de gebiedsontwikkeling van de Sintrale As helemaal klaar zal zijn.