Fonds wil met subsidie huishoudens op zonne-energie laten overstappen

Met het geld kunnen zo'n 900 huishoudens overstappen op zonne-energie. Volgens het fonds is het aantal zonnepanelen in Fryslân beperkt en moet het sneller groeien, vooral ook omdat zonnepanelen in onze provincie meer zon opvangen dan in de rest van Nederland Solease is verantwoordelijk voor de installatie, het verzekeren en het onderhoud van de panelen.

"Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet de middelen hebben om zonnepanelen te kopen, ook de mogelijkheid hebben om zonnepanelen te gebruiken", zegt directeur Michel Hendriks van het fonds.

Iedereen met een eigen huis kan hieraan meedoen. Al is het zelf kopen van de zonnepanelen goedkoper, zo geeft ook Hendriks toe. Maar de lease kan voor sommige mensen toch een oplossing zijn: "Het is een huur, dus mensen die een contract afsluiten, die krijgen de zonnepanelen op het dak en betalen maandelijks een bedrag dat lager is dan het bedrag dat ze besparen op de stroomkosten."