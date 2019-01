Hoe blijft alles bereikbaar als er geen bussen meer rijden?

Provinciale Staten wil weten of mensen ideeën hebben over of het vervoer ook anders kan. "Nu rijdt er door bijna ieder dorp een bus, maar die zijn vaak voor een groot deel leeg", zegt Sjoerd IJdema van onderzoeksbureau Partoer. "Is het dan nuttig om zo'n bus te laten rijden? Het kost veel geld." Partoer organiseert in opdracht van de provincie de zes bijeenkomsten. Na Harlingen kunnen mensen in Schingen, Wijnaldum, Minnertsga, Sint Annaparochie en Marssum hun ideeën laten horen.

De opkomst in Harlingen was niet hoog, maar dat is ook niet zo vreemd volgens IJdema. "We hadden het over een hypothetisch uitgangspunt: wat als er geen bussen meer rijden? Voor mensen is het dus niet een heel urgent probleem." IJdema zegt ook dat het niet zo erg is dat het niet druk was. "Het gaat om de kwaliteit van de ideeën en de vraag of we dat kunnen uitwerken naar een concreet plan."

Wat waren de ideeën in Harlingen dan? "Dat ging van zelfrijdende auto's tot elektrische fietsen of scooters en deelauto's. Dat laatste idee wordt nu verder uitgewerkt."