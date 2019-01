It Fryske Gea laat plastic weghalen uit het buitendijks gebied in Noord-Fryslân

Er ligt met name klein spul op de vloedlijn op de dijk tussen de kwelders en de zomerpolder. En dat moet weggehaald worden. Daarom is maandag besloten om een aannemer in te huren die de troep machinaal kan opruimen. Volgens districtshoofd Jan Jelle Jongsma van it Fryske Gea kan het niet anders: "Dat kleine spul is veel minder goed te zien, en het is minder goed op te ruimen dus dat zal machinaal moeten gebeuren." Elk klein stukje plastic kan voor een vogel of ander dier fataal zijn."

De rommel is met name aangespoeld op de kades. "Daar gaan wij met een trekker en een kraan kijken of wij het spul op een kar kunnen laden, om het dan naar een depotlocatie te vervoeren, en het daarna af te voeren naar een verwerker."

Omdat het vorig jaar zo droog was, valt er nog goed in het gebied te werken. Wanneer de opruimactie precies begint, is nog niet duidelijk.