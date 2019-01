In spanning over Brexit: "Het is net als een examen"

De vanille van De Vries wordt niet alleen gebruikt in producten van grote Britse supermarkten, maar ook in bijvoorbeeld medicijnen. Een harde Brexit zou dan ook grote gevolgen hebben voor het Leeuwarder bedrijf, zo denkt De Vries. "De belangrijkste vraag is hoe het komt met het transport naar de UK als de NoDeal-Brexit doorgaat. Want de formaliteiten, met name het douaneverkeer, gaan voor veel stagnatie zorgen tussen de UK en Europa."

Om hierop voorbereid te zijn is het Leeuwarder bedrijf bezig geweest om grote voorraden aan te leggen in Engeland. "Wij hebben het geluk dat onze producten geen verse producten zijn, het kan makkelijk een paar maanden stilstaan op een kade of in een pakhuis ergens. Wij zijn er dus al redelijk op voorbereid, alleen de kosten zullen toenemen."

Dag van de waarheid

De Brexitdiscussie speelt al een aantal jaren, sinds het referendum van 2017, maar komt dinsdagavond tot een hoogtepunt. Het Britse Lagerhuis stemt dan over een deal die premier May heeft gesloten met de Europese Unie over de Brexit. Niet alleen het Britse volk, maar ook het parlement is al sinds het referendum flink verdeeld over de Brexit. De vorige keer dat er moest worden gestemd over de EU-deal heeft premier May het op het laatste moment uitgesteld. Dat dit nu weer zal gaan gebeuren is niet te verwachten.