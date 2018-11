UNIS Flyers verspeelt voorsprong in extra tijd van bekerwedstrijd tegen Den Haag

In de loop van de wedstrijd kwam Den Haag terug. Oliver Pataky maakte de 2-1. En Raymond van der Schuit scoorde in de derde periode de gelijkmaker, nadat hij de vrijliggende puck had veroverd.

Met een stand van 2-2 ging de extra tijd in. Wie als eerste scoorde, won de wedstrijd. Dat was Den Haag. Mike Verschuren schoot na een minuut en twaalf seconden de puck in de goal van de Friezen.

"Ik weet niet wat er gebeurde"

De Flyers hebben dit seizoen drie keer tegen Den Haag gespeeld. Twee keer hebben ze gewonnen. Dat had nu eigenlijk weer gemoeten, zegt aanvoerder Tony Demelinne.

"Ik weet niet wat er bij ons gebeurde", zegt hij, "maar we stopten volledig. De laatste 40 minuten hebben we bijna niets gedaan."